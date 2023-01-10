النزاهة: أمرا قبض لموظفين في الهيئة أحدهما متهم بقضية الأمانات الضريبية

2023/01/10 | 10:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمري قبض بحق موظفين سابقين في الهيئة؛ بتهمة الرشوة وتضخم الأموال والكسب غير المشروع.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّتين، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أمر قبض بحق موظف سابق في هيئة النزاهة وفق القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) عن تهمة انتحال صفة؛ من أجل الحصول على مبالغ ماليَّة بصورة مخالفة للقانون.

وتابعت موضحة أن المحكمة ذاتها أصدرت أمر قبض بحق المتهم الهارب وزوجته الموظفة السابقة في الهيئة، مبينة أن الأمر صدر على وفق أحكام المادة (١٩/ ثانيا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المعدل؛ عن تهمة العجز عن إثبات الزيادة الحاصلة في أموالهما.

وكان القاضي (حيدر حنون) أكد، خلال مؤتمر صحفي عقده في الرابع من الشهر الجاري، أن مناشدات كثيرة وصلته من موظفي الهيئة للإسراع في عمليَّة استرداد هذا “الابن العاق” من الجانب التركي؛ لإبراء ساحة الهيئة الناصعة مما لصق بها جراء ما اقرفته يداه.

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