الحشد الشعبي يعلن الإطاحة بثلاثة إرهابيين في الموصل

2023/01/10 | 10:14 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة اعلن الحشد الشعبي، الاطاحة بثلاثة “دواعش” إرهابيين في الموصل.وذكر بيان للحشد ”، ان “قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة عناصر في فلول “داعش” الإرهابي في مدينة الموصل”.واوضح، ان “ذلك جاء خلال عملية امنية بعد ورود معلومات استخباراتية ومتابعة دقيقة، حيث تمكنت القوة من …

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