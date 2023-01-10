مطالبات بترحيل بولسونارو من الولايات المتحدة بعد استهداف الديمقراطية في البرازيل

2023/01/10 | 10:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت أعمال الشغب العنيفة عن التحدي الكبير الذي يواجه ديمقراطية البرازيل، في وقت يواجه البيت الأبيض ضغوطات بشأن إقامة الرئيس السابق للدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

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