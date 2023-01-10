مستشفيات البصرة تستنفر طواقمها لاستقبال حالات الوافدين لخليجي 25

2023/01/10 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

استنفرت مستشفيات البصرة، اليوم الثلاثاء، طواقمها لاستقبال حالات الوافدين لخليجي 25 .

وذكر بيان لدائرة صحة البصرة تلقته (بغداد اليوم ) ان "ادارة مستشفى البصرة التعليمي وضعت خطة خاصة لخليجي 25 منها فتح عشر صالات عمليات للكسور والجراحة العامة ومضاعفة كوادر شعبة الطوارئ في جميع الشفتات وتهيئة ردهات في الجناح الخاص وتعزيز شعبة الطوارى بكوادر اضافية وعلى مدار 24 ساعة مع توفر جميع الخدمات المختبرية والاشعة والمفراس وغيرها وتلافي جميع المعوقات ".

واشار الى ان "ادارة مستشفى الزبير العام وضعت ايضا خطة لبطولة خليجي 25 منها تشكيل خلية ازمة وذلك لأستقبال اي حالة صحية من قبل الوافدين وخاصة من منفذ سفوان الحدودي وجميع المواطنين، واستمرار الجهود الطبية والاستعدادات على مدار 24ساعة ولحين انتهاء البطولة ".

تحرير : ع .



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