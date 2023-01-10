2023/01/10 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، ان إجراءات تحويل جزء من مياه الامطار بأتجاة هور الحويزة أسهم بعودة تدريجية للحياة في أهوار محافظة ميسان.

وقال مدير إدارة مشاريع الأهوار والأراضي الرطبة في ميسان المهندس سلام سعدون في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة أستثمرت سقوط مياه الامطار وتحويلها الى هور الحويزة عن طريق مغذياته الثلاث (الحسيچي وأم الطوس و الزبير) أدى الى نسب أغمار مقبولة مقارنة بالأعوام السابقة".

واضاف أن "هناك تنسيق عالِ بين مركز إنعاش الأهوار والأراضي الرطبة العراقية متمثلاً بإدارة مشاريع الأهوار والأراضي الرطبة في ميسان ومديرية الموارد المائية في المحافظة لضمان إستثمار مياه الأمطار لتعزيز الأهوار الجنوبية"، مشيراً الى أن "الاطلاقات المائية الناتجة عن سقوط الأمطار أثرت إيجاباً على الواقع البيئي والاحيائي للاهوار".

وتابع أن "مياه الأمطار ساهمت بتحسن الواقع الاقتصادي لسكان الاهوار الذي يعتمد على مصادر الصيد واستخدام العلف الخضري للمواشي".ولفت سعدون بحسب البيان الى أن "وزارة الموارد المائية تعمل على الإسثمار الأمثل لمياه الامطار لغرض زيادة الاطلاقات المائية باتجاه الاهوار العراقية التي عانت من الشحة خلال الفترة الماضية".

تحرير: أ.ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. هور الحويزة ينتعش بفعل موجة الأمطار الأخيرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. هور الحويزة ينتعش بفعل موجة الأمطار الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).