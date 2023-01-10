2023/01/10 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدا

تراس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة الجهد الخدمي والهندسي.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس اجتماعاً للجهد الخدمي والهندسي، لمتابعة سير الأعمال وتقدُّم التنفيذ في المشاريع الخدمية التي جرت المباشرة بها".

تحرير: أ.ق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يرأس اجتماعاً لمتابعة الجهد الخدمي والهندسي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يرأس اجتماعاً لمتابعة الجهد الخدمي والهندسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).