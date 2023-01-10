2023/01/10 | 10:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ترأس رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، اجتماعاً للجهد الخدمي والهندسي.

وقال مكتب السوداني في بيان مقتضب، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يرأس اجتماعاً للجهد الخدمي والهندسي، لمتابعة سير الأعمال وتقدُّم التنفيذ في المشاريع الخدمية التي جرت المباشرة بها".

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