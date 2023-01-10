2023/01/10 | 10:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، 10 كانون الثاني، 2023، صدور أمري...

ظهرت المقالة موظفون بالنزاهة نفسها متورطون بالرشاوى وتضخم الاموال من النهب أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفون بالنزاهة نفسها متورطون بالرشاوى وتضخم الاموال من النهب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظفون بالنزاهة نفسها متورطون بالرشاوى وتضخم الاموال من النهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).