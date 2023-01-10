2023/01/10 | 10:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "فيرجن أوربت"، فشل تجربة إطلاق أول صاروخ إلى الفضاء الخارجي انطلاقا من الأراضي البريطانية بسبب "خلل" ظهر قبيل وصول الصاروخ إلى المدار.

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