لليوم الثاني تواليًا.. الدولار يتجاوز عتبة الـ 161 ألف دينار للورقة الواحدة

2023/01/10 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار امام الدينار، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، سجلتا سعر صرف بلغ 160,000 دينارا مقابل 100 دولار".

واضاف أن "أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد سجلت ارتفاعا حيث بلغ سعر البيع 161,500دينارا، بينما بلغ سعر الشراء 160,500 دينارا لكل 100 دولار".

تحرير: أ.ق

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