داعش يعلن مسؤوليته عن هجمات موزمبيق

2023/01/10 | 10:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدام بين المسيحية والإسلام.

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