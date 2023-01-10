وفروا (110) الف دولار:مهندسو وفنيو العتبة الحسينية يصنعون نظام (XPT) العالمي للاتصالات

2023/01/10 | 10:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقول تمتلك من الخبرات التراكمية ما

جعلها تبدع لتصنع منظومات اتصال متطورة

وحديثة لم تدخل للعمل في العراق الى

الآن وبجهود ذاتية تمكنت العقول

الهندسية الخبيرة من تصنيع مشروع نظام

(XPT) العالمي الذي يصل س

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