من المسؤول عن ثقافة الشعب الحاكم ام رجل الدين؟

2023/01/10 | 10:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

بداية الحديث، قد نختلف ونتساءل عن

ماهية الثقافة المقصود بها للشعب ؟ هل

هي ثقافة دينية ام ثقافة اخلاقية ؟ وهنا

طالما ان الاخلاق هي من صلب الدين بعيدا

عن تفاصيلها لذا دائما يشرك رج

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