المعهد التقني كربلاء يقيم ورشة عمل حول البوليمرات الطبيعية

2023/01/10 | 10:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام قسم التقنيات الميكانيكية في

المعهد التقني كربلاء بجامعة الفرات

الأوسط التقنية ورشة عمل بعنوان

"البوليمرات الطبيعية في تغليف

الأطعمة"، وبحضور رئيس القسم وعدد من

المنتسبين.

وقدمت محاضرة الورشة ال

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