2023/01/10 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز- أمنتمكنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الثلاثاء، من اعتقال متهم انتحل صفة محامي في العاصمة بغداد.

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