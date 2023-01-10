2023/01/10 | 11:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نفى الكاتب الصحفي أكرم السعدني شائعة وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني التي انتشرت منذ قليل وزعمت وفاته.وقال أكرم السعدني، إن كل ما ترد عن وفاة صلاح السعدني عار تمامًا من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقيقة وفاة الفنان صلاح السعدني المركز الخبري الوطني.

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