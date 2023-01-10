2023/01/10 | 11:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب البياع لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على متهم لقيامه بانتحال صفة محام ضمن قاطع المسؤولية في بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقاه / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال منتحل صفة محام في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال منتحل صفة محام في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال منتحل صفة محام في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).