استقرار اسعار الذهب العالمية بعد انباء غير مؤكدة لرفع جديد للفائدة الامريكية

2023/01/10 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مع تركيز المتعاملين الحذرين إلى حد كبير على كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول المرتقبة تلمسا لمؤشرات على مسار رفع الفائدة الأمريكية.واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1872.79 دولار … Readmore

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