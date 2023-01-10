عائلة الفنان الكبير صلاح السعدني تنفي خبر وفاته وتؤكد بأنه بصحة جيدة

2023/01/10 | 11:03 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الكاتب الصحفي أكرم السعدني شائعة وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني التي انتشرت منذ قليل وزعمت وفاته.وقال أكرم السعدني، إن كل ما تردد عن وفاة صلاح السعدني عار تمامًا من الصحة، وأنه بخير وصحة جيدة.من جانبها، نفت الفنانة … Readmore

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