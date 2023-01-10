السفير البريطاني يهنئ العراق بفوزه على السعودية في خليجي ٢٥

2023/01/10 | 11:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ هنأ السفير البريطاني اليوم الثلاثاء، العراق بفوزه على السعودية في خليجي ٢٥.

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