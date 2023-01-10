خطتان إحداهما من 7 محاور.. الكهرباء تعد العراقيين بـ

2023/01/10 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، عن توجهها للربط مع أربع دول مجاورة، وفيما حددت مسارات الربط، كشفت عن وضع خطتين إحداهما من 7 محاور استعداداً للصيف المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى لوكالة الأنباء الرسمية، إن "كل توجهات الوزارة نحو تنويع الطاقة عبر مشاريع الربط الكهربائي"، مبيناً أن "العمل جار مع الأردن لإنشاء خط يربط محطة القائم بمحطة ريشة داخل المملكة".

وأضاف أنه "تم تحديد نقاط الربط مع السعودية ومسارات الخطوط، حيث حددت الآلية وكميات الطاقة التي ستدفع عبر الربط المشترك"، مشيراً الى أنه "تم إنجاز اتفاقية الربط النهائية مع تركيا لدفع 300 ميغاواط الى المحافظات الشمالية، وانشأت محطة تحويلية بطاقة 400 ميغاواط، إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة في تركيا دفعنا الى التريث في تنفيذ الاتفاقية".

وبشأن الربط مع الخليج، بين موسى أنه "تم إنجاز جملة من مراحل هذا الربط"، موضحاً "أننا نناقش ملياً مع هيئة الربط الخليجي انشاء خط يربط محطة الفاو التي أنجزت بمحطة الوفرة داخل الكويت"، مشيراً إلى أن "المرحلة الأولى من هذا الربط سيجهز 500 ميغاواط الى محافظة البصرة".

وبشأن الاستعدادات للصيف المقبل، أكد موسى أن "هناك خطتين عرضت أمام مجلس الوزراء استعداداً للصيف المقبل، الأولى هي تحقيق استقرارية الـ24 ألف ميغاواط"، موضحاً أن "ذلك سيزيد ساعات تجهيز جديدة للمواطنين".

وتابع أن "الخطة الثانية هي أننا مضينا بمشاريع معجلة تتضمن فك الاختناقات وانشاء الخطوط الناقلة وتهيئة المحطات التحويلية وتدعيم قطاع توزيع ونصب محطات ثابتة بمراكز الحمل، إضافة الى استحداث المغذيات وتأهيل شبكات التوزيع"، لافتاً الى أن "هذه الخطة ستنفذ مع إقرار الموازنة، ومن خلالها سنقدم صيفاً جيداً للمواطنين كما وعد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

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