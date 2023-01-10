النفط والغاز: تهالك الحقول والأنابيب سبّب قلة الإنتاج

2023/01/10 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

عزا عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية البرلمانية صباح صبحي، الثلاثاء، تأخر العراق في مجال استخراج الخام ونقله إلى "تهالك" الحقول والأنابيب النفطية.

وقال صبحي في تصريح للصحيفة الرسمية، إن "الاهتمام بالقطاع النفطي في البلاد مسألة مهمة جداً، كون أكثر من 90% من واردات العراق تعتمد على النفط"، مضيفاً أن "اللجنة ناقشت أكثر من مرة موضوع استخراج النفط، لا سيما أن الطاقة الإنتاجية له تقدر بـ 2.7 مليون برميل يومياً".

وتابع، أن "هذا الرقم لا يمثل الإنتاج الفعلي للعراق، إذ إن إنتاجه يقترب من إنتاج السعودية الذي يصل إلى ثمانية ملايين برميل"، مشيراً في السياق ذاته إلى "وجود مشكلة تتعلق بتهالك وقدم الحقول والآبار والأنابيب النفطية، فضلاً عن العديد من المشكلات التي تعترض مسألة استخراج النفط في العراق ونقله".

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