أحداث كانون الثاني.. هيئة الحج: تخفيض مبالغ التأمين المفروضة على المعتمرين والحجاج

2023/01/10 | 11:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 يناير، 2023 بغداد/ المسلة: الثلاثاء 10 كانون الثاني 2023 هيئة الحج: تخفيض مبالغ التأمين...

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هيئة الحج: تخفيض مبالغ التأمين المفروضة على المعتمرين والحجاج أولاً على المسلة.

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