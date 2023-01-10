طائرة روسية تهبط اضطراريا في الهند

2023/01/10 | 11:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت طائرة تابعة لشركة "أزور إير" الروسية وعلى متنها 244 شخصًا، بشكل طارئ في قاعدة عسكرية في الهند بسبب إنذار بوجود قنبلة، وفق ما أفادت السلطات الثلاثاء.

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