2023/01/10 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في الأسواق المحليَّة.

وبلغ سعر مثقال الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً، 382 ألفاً و575 ديناراً، مستثناة منه أجور الصياغة.

أما سعر مثقال الذهب من عيار 24 فقد بلغ 437 ألفاً و 220 ديناراً عدا أجور الصياغة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار الذهب في الأسواق المحلية ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض أسعار الذهب في الأسواق المحلية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).