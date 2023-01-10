جولة ارتفاع جديدة للدولار فوق 1600

2023/01/10 | 11:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجَّلت أسعار شراء الدولار 157300 دينار لكل 100 دولار.

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