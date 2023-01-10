بالفيديو:مستشفيات العتبة الحسينية تدخل خدمة طبية تعالج السرطان لاول مرة في العراق

2023/01/10 | 11:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادخلت مستشفيات العتبة الحسينية

المقدسة خدمة طبية جديدة تعد الاولى من

نوعها في العراق تعالج مرضى السرطان

وتغنيهم عن السفر الى خارج العراق

وانفاق مبالغ طائلة.

واعلن رئيس قسم الطب النووي في مؤسسة

وارث ا

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