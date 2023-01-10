السوداني يأمر بسحب يد محافظ الديوانية

2023/01/10 | 11:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أمر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب يد محافظ الديوانية زهير الشعلان.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أصدر أمراً بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، وذلك لوجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة”.

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