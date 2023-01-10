2023/01/10 | 11:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية شرطة محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، استعدادها لتستلم الملف الأمني في المحافظة.

وقال مدير إعلام شرطة المحافظة المقدم عامر شواني للوكالة الرسمية، أن “شرطة المحافظة على أتم الاستعداد لتستلم الملف الأمني في مركز المحافظة”، مبيناً أن “شرطة كركوك قارعت الإرهاب، وقدمت التضحيات وسطرت أروع البطولات والملاحم في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية“.

وأضاف أن “شرطة كركوك بحاجة إلى زيادة عدد منتسبيها والمعدات الضرورية بما يتلاءم مع حجم التحديات التي تواجه المحافظة“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كركوك تعلن استعدادها لتسلم الملف الأمني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كركوك تعلن استعدادها لتسلم الملف الأمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).