2023/01/10 | 11:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني يزور رئيس البرلمان الأردني، أحمد الصفدي، غدا الأربعاء، العاصمة بغداد.وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “رئيس البرلمان الأردني سيزور بغداد ويعقد مؤتمرا مع نظيره العراقي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس مجلس النواب الاردني يزور العراق المركز الخبري الوطني.

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