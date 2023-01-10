اخماد حريق داخل مخزن للمواد الإنشائية في كربلاء

2023/01/10 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

اخمدت فرق الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، حرقا اندلع داخل مخزن للمواد الانشائية في كربلاء.

وذكر بيان مقتضب للدفاع المدني تلقته (بغداد اليوم ) ان "فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق اندلع داخل مخزن للمواد الإنشائية في محافظة كربلاء دون تسجيل إصابات بشرية".

تحرير : ع .



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