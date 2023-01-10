"شبهات فساد".. السوداني يوجه بسحب يد محافظ الديوانية

2023/01/10 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان على خلفية وجود صفقات فساد اداري ومالي بحقه.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، أنه "أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمراً بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، وذلك لوجود ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي، يجري النظر بها من قبل المحاكم المختصة"، وفقا للبيان المقتضب الذي تلقته (بغداد اليوم).

تحرير: أ.ق

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