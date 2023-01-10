رسميا.. جاسب الحجامي مديرا لصحة بغداد الرصافة (وثيقة)

2023/01/10 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

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كلف وزير الصحة صالح الحسناوي، جاسب الحجامي بمنصب مدير دائرة صحة بغداد الرصافة.

وجاء في وثيقة صادرة من وزارة الصحة تلقتها (بغداد اليوم) انه استنادا لموافقة رئيس الوزراء تقر نقل الطبيب جاسب لطيف الحجامي من مدي عام دائرة صحة بغداد الكرخ الى مدير صحة بغداد الرصافة ".

تحرير : ع .



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