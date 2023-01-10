بولسونارو يؤكد دخوله المستشفى في فلوريدا بسبب مشكلة في الأمعاء

2023/01/10 | 12:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الاثنين دخوله المستشفى في أورلاندو في ولاية فلوريدا بجنوب شرق الولايات المتحدة، بسبب “انسداد” معوي.وكتب الرئيس السابق اليميني المتطرّف على تويتر وانستغرام “أمس، تعرّضت لانسداد جديد”.وعانى بولسونارو من مشاكل في البطن منذ … Readmore

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