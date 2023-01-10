وزير العدل: رئيس هيئة النزاهة شوّه سمعة الوزارة

2023/01/10 | 12:14 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العدل العراقي، خالد شواني، أن رئيس هيئة النزاهة “شوّه سمعة الوزارة” التي تحتفظ بحقها القانوني تجاهه، مشيراً إلى أنه “أول من فتح ملف عقد إطعام النزلاء”، وستجري الوزارة “اصلاحات حقيقية وجذرية” في هذا الملف والملفات الاخرى.وقال وزير … Readmore

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