السوداني يسحب يد محافظ الديوانية بسبب شبهات فساد

2023/01/10 | 12:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أمر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، 10 كانون الثاني،...

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