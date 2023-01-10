2023/01/10 | 12:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 10 يناير، 2023 بغداد/المسلة: انتقد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، محاولات الركون الى بعض...

ظهرت المقالة قوى شيعية وسنية تريد الاطاحة بالحلبوسي عبر ملفات التفرد بالسلطة و الطائفية وقمع المعارضين..



أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوى شيعية وسنية تريد الاطاحة بالحلبوسي عبر ملفات التفرد بالسلطة و الطائفية وقمع المعارضين..) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوى شيعية وسنية تريد الاطاحة بالحلبوسي عبر ملفات التفرد بالسلطة و الطائفية وقمع المعارضين..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).