الرئيس البرازيلي يتهم الشرطة بـ

2023/01/10 | 12:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إلى مجموعة متزايدة من المسؤولين الذين وجهوا الاتهامات لقوات الأمن في البلاد، مع تزايد التساؤلات حول كيف تمكن المتظاهرون من اختراق المباني الحكومية، وإحداث فوضى داخلها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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