وزير الإعمار يعلن سلسلة مشاريع ستشهدها بغداد لفك زخمها المروري

2023/01/10 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنگين ريكاني، اليوم الثلاثاء، ادراج سلسلة مشاريع ضمن الخطط القادمة لمعالجة الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) ان "ذلك جاء خلال حضوره اجتماعاً موسعا في مقر نقابة المهندسين العراقيين، مع امين بغداد ونقيب المهندسين، وعدد من المديرين العامين وخبراء مختصين في قطاعي الطرق و النقل".

وأكد ريكاني بحسب البيان ان "التنفيذ سيكون عن طريق فريق وطني من الوزارة وامانة بغداد، وبقية الجهات الساندة في القطاعين العام والخاص وخبراء مختصين واستشاريين لفك العقد المرورية في العاصمة، عبر انشاء جسور و مجسرات جديدة وطرق بديلة اضافة الى الطريق الحلقي بطول 94 كم".

واوضح انه "تم مناقشة عدة مشاريع، من بينها ربط طريق محمد القاسم بطريق بغداد - كركوك، وتطوير قناة الجيش من جهة الرستمية، وتطوير جسر الجادرية وتقاطع ساحتي النسور وقرطبة وغيرها من المشاريع".

يذكر ان العاصمة بغداد تشهد زخما مروريا خانقا خصوصا في ايام الدوام الرسمي نتيجة تضاعف اعداد المركبات وعدم استيعاب الطرق الرئيسية والفرعية لسير العجلات التي وصل عددها الى نحو اربعة ملايين مركبة .

تحرير : ع .



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