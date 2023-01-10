2023/01/10 | 12:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nVeUoLsBhOI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استمرار ازمة الكهرباء تثير استياء المواطنين: تذبذب الكهرباء الوطنية وارتفاع اسعار الامبيرات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استمرار ازمة الكهرباء تثير استياء المواطنين: تذبذب الكهرباء الوطنية وارتفاع اسعار الامبيرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).