2023/01/10 | 12:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mgrtWZ2oIJs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير النقل يوافق على استحداث 667 درجة وظيفية لتثبيت عقود الخطوط الجوية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير النقل يوافق على استحداث 667 درجة وظيفية لتثبيت عقود الخطوط الجوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).