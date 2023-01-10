2023/01/10 | 13:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QjQD2RjYlZo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع انتهاء عطلته.. هل سيعمل البرلمان بشكل طبيعي؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مع انتهاء عطلته.. هل سيعمل البرلمان بشكل طبيعي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).