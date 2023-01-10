2023/01/10 | 13:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، وفقا لما وكالة الأنباء العراقية "واع".

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