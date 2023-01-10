2023/01/10 | 13:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أطلق مسلح النار، اليوم الثلاثاء، على شخص في هجوم مسلح داخل مدينة الصدر، شرقي بغداد.وقال مصدر أمني: إنّ “مسلحاً ملثماً يستقل دراجة نارية أطلق النار على أحد الأشخاص بالقرب من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسلح يفتح النار على مواطن قرب مقهى شرقي بغداد المركز الخبري الوطني.

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