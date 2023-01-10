ترامب يعلق على العثور على وثائق سرية تعود إلى فترة تولي الرئيس جو بايدن

2023/01/10 | 13:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على العثور على وثائق سرية تعود إلى فترة تولي الرئيس جو بايدن، منصب نائب الرئيس خلال ولاية الرئيس الأسبق باراك أوباما.الوثائق المعنية عثر عليها في مكتب في مركز “Penn بايدن” في العاصمة واشنطن، … Readmore

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