2023/01/10 | 13:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بسحب يد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان، بسبب ملفات تحقيقية بحقه عن شبهات فساد إداري ومالي.وقال مكتب السوداني في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أصدر اليوم الثلاثاء، … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يأمر بسحب يد محافظ الديوانية زهير الشعلان) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يأمر بسحب يد محافظ الديوانية زهير الشعلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).