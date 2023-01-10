2023/01/10 | 13:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف عضو مجلس النواب عبد الهادي موحان اليوم الثلاثاء، عن موعد اقرار قانون الموازنة، فيما بين ان الخلاف بين المركز واقليم كردستان ما زال موجود وبحاجة لقرار شجاع.وذكر موحان لوكالة ايرث نيوز، ان “المعطيات تشير الى ان اقرار قانون الموازنة سيكون في شهر حزيران او اكثر بسبب الخلافات الحادة ما بين […]

ظهرت المقالة الكشف عن موعد اقرار قانون الموازنة..



خلاف كبير بين المركز والاقليم بحاجة لقرار شجاع أولاً على ايرث نيوز.

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