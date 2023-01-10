شمول ١١،٦٨٩ امرأة من المتقدمات للحصول على راتب رعاية المرأة في كربلاء

2023/01/10 | 13:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت محافظة كربلاء المقدسة انها شملت

١١،٦٨٩ امرأة من المتقدمات للحصول على

راتب رعاية المرأة في المحافظة

وقال النائب الاول لمحافظ كربلاء

المقدسة جاسم الفتلاوي صباح اليوم

الثلاثاء لوكالة نون الخبرية

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