السندباد البحري تميمة خليجي 25 جزء من التراث العراقي

2023/01/10 | 13:43 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعوه من التاريخ ليكون شاهدا على الحاضر، هو السندباد البحري، ليكون تميمة رسمية لبطولة خليجي 25 لكرة القدم المقامة في البصرة جنوبي العراق.

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