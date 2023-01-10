هل اصبحت الكورونا جزاء من الحرب الروسية الاوكرانية؟

2023/01/10 | 13:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومات حول التفشي المزعوم للكوليرا مزيفة.

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